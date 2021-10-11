На начальном этапе вакцина будет предназначена детям и беременным, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Об этом сказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе правительственного часа в мажилисе Парламента.

- На начальном этапе эти вакцины будут предназначены детям с 12 лет и беременным, потом, возможно, мы расширим список и посмотрим. На сегодня вакцина Comirnaty компании Pfizer является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью, - сказал министр.