На начальном этапе вакцина будет предназначена детям и беременным, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото с сайта Pixabay
Об этом сказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе правительственного часа в мажилисе Парламента.
В начале августа Алексей Цой сообщал, что германо-американской вакциной Pfizer будут в первую очередь прививать беременных женщин и детей. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Шестого октября Цой сказал, что финальный контракт с производителем подписан, в страну ввезут около четырёх миллионов доз.
- На начальном этапе эти вакцины будут предназначены детям с 12 лет и беременным, потом, возможно, мы расширим список и посмотрим. На сегодня вакцина Comirnaty компании Pfizer является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью, - сказал министр.