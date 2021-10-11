Изменения коснулись предпраздничных дней в марте и августе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Аскар Мамин.

- В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса РК и в целях рационального использования рабочего времени правительство постановляет перенос дней отдыха с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года; с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года, — говорится в документе.

Таким образом, пятого марта 2022 года (суббота) граждане работают, а следом отдыхают три дня: 6, 7 и 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник).

Также 27 августа 2022 года (суббота) казахстанцы выйдут на работу, после чего отдохнут три дня: 28, 29 и 30 августа.

