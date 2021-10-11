Видео со столпотворением на остановке прокомментировали в акимате Алматы

Пользователи сети предполагали, что автобусы не вышли на линию из-за дефицита топлива, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Видео появилось утром 11 октября в социальной сети.

View this post on Instagram

В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что видео снято на остановке возле городской клинической больнице №7. Там проходят 18 маршрутов с ежедневным выходом 263 единиц подвижного состава.

- Сбой графика движения маршрутов в пиковое время происходит по причине заторов на дорогах, из-за проведения дорожных работ увеличивается время прохождения маршрута. Центральная диспетчерская служба отслеживают передвижения каждого маршрута, при отклонениях сообщают перевозчику для принятия мер, - прокомментировали в ведомстве.

Также в управлении заверяют, что нехватки топлива у автопарков нет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.