В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +1..+3. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная область. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

На восточной территории страны под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, крайнем востоке ожидаются сильные осадки. На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, в южной половине и центре страны туман, на севере – гололед, низовая метель.