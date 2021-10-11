Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, что на самом деле значит «седой» налёт и можно ли насладиться таким угощением? В первую очередь обращайте внимание на структуру шоколадка, какой бы не был узор на нём, поверхность должна быть твёрдой. Кстати, в составе качественного шоколада должно содержаться всего три ингредиента: масло какао, тёртое какао и сахар. Чем меньше в составе содержащихся компонентов, тем натуральнее продукт. Допустимо также содержание ванилина, сухого молока и лецитина. Старайтесь брать только ту продукцию, которая выпускается по ГОСТу. Там всё становится ясно, продукция выпускается чётко по стандарту, от которого не отступишь. А вот те, кто выпускает шоколад по ТУ (техническим условиям), они могут регламентировать состав на своё усмотрение, то есть использовать заменитель жира. В итоге получается совсем не шоколад, а кондитерская глазурь под названием «шоколад». Всегда обращайте особое внимание на этикетку, где указаны сведения о пищевых добавках, сроке годности, дате изготовления, условия хранения. Стоит отметить, что «седой» шоколад есть можно, он вовсе не опасен, белый налет говорит о том, что были нарушены правила хранения продукта. К тому же, это говорит о том, что продукт действительно натуральный и качественный. Чтобы плитка не поседела, всего лишь на всего не кладите её в холодильник и не допускайте плавления шоколада. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.