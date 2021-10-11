Фото с сайта Pixabay.com В мякоти цитрусовых содержится большое количество полезных веществ – витамины, антиоксиданты, пектиновые вещества и многое другое. Как оказалось, полезными и лечебными свойствами обладает и кожура цитрусовых - лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута. Ежегодно на свалки отправляются тысячи тонн этих продуктов, тогда как их можно использовать весьма продуктивно. Лимонную кожуру можно добавить в чай. Так же можно приготовить цукаты, они получаются невероятно ароматными и полезными, для этого измельчаем цедру лимона, замачиваем ее на 24 часа, при этом время от времени меняем воду. Далее кипятим, добавляем сахар и варим 1 час. Выкладываем массу на сухую поверхность и даем высохнуть, делим на порционные кусочки и наслаждаемся вкусом. Кожуру от апельсина кладем в стакан с водой и отправляем в холодильник. Так вы получите натуральный и вкусный напиток. Если положить ее в пакет с коричневым сахаром, то он не засохнет. Так же можно приготовить натуральный скраб, для этого смешиваем кожуру с сахаром, добавляем арома-масла и скраб готов. Если добавить в салат немного кожуры от грейпфрута, то блюдо приобретет пикантный цитрусовый аромат. Кожа станет свежей и сияющей, если умываться водой, в которой настоялась грейпфрутовая корка. Добавьте в чай немного мандариновой кожуры и наслаждайтесь ароматным и полезным чаем. Хотите избавиться от отеков на лице и придать коже сияющий блеск? Заливаем корки кипятком, остужаем, процеживаем и заливаем в формочки для льда. Замораживаем и получившимися кубиками протираем лицо, шею и зону декольте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.