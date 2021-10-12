Центр помощи для людей с особыми потребностями открылся 8 октября в Уральске с участием Ералы Тугжанова и акима ЗКО Гали Искалиева. Как рассказали представители центра, это новое казахстанско-российское предприятие помощи людям с инвалидностью «Салют Орто KZ». - «Салют Орто KZ» работает на благо создания инклюзивного общества и делает доступным для людей с инвалидностью современные технологии протезирования. Мы используем разработки инновационного центра «Сколково» и изготавливаем модульные функциональные протезы по технологиям российских и немецких производителей. Наша цель – помогать людям с инвалидностью, жить комфортной, продуктивной и радостной жизнью. Помимо изготовления самих протезов, центр занимается вспоможением в приспособлении к ним – занятия по ходьбе, массаж, психологическая подготовка. «Салют Орто KZ» концентрирует все виды содействия людям с особыми потребностями, поэтому мы взяли на себя ответственность в обучении качественному уходу «Школа патронажа», - отметили в центре. Стоит отметить, что проект реализован при поддержке акимата города Уральска и расположен по адресу ул.Аманжолова, 57/1. Напомним, на этой неделе в рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.