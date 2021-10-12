Во Всемирной организации здравоохранения назвали группы, нуждающиеся в третьей дозе вакцины против коронавируса, сообщает РБК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Ранее ВОЗ анонсировал, что эксперты организации 11 ноября обсудят необходимость бустерных доз вакцин против COVID-19. По итогам они заявили, что людям с иммунодефицитом должна быть предложена дополнительная прививка, поскольку «стандартной вакцинации» в их случае может быть недостаточно и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжёлой форме.

Также эксперты рекомендовали получить дополнительную дозу вакцины людям старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm. Они пояснили, что ряд исследований показал, что в старших возрастных группах эти вакцины «со временем работают хуже».

Стоит отметить, что в середине июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения назвал предосудительной закупку дополнительных партий вакцин от COVID-19 для ревакцинации в обеспеченных странах. По его словам, в других странах наблюдаются проблемы даже с основной вакцинацией, и производителям стоит сконцентрироваться на программах распространения вакцин среди нуждающихся.