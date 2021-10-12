В приложении появится возможность приостанавливать и продолжать запись голосового сообщения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото с сайта Pixabay
Тематический портал WABetaInfo сообщил, что WhatsApp теперь работает над дополнительными функциями голосовых заметок в приложении для Android и iOS. Разработчики внедряют возможность приостанавливать голосовые сообщения во время их записи для будущего обновления.84jQ0RLuoMo
Функция будет выпущена в будущем обновлении бета-версии для iOS и Android.