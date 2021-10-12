Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области уменьшилось количество квот, выделяемых министерством труда и социальной защиты населения для приёма на работу иностранцев. Если в 2020 году было выделено 10 567 квот на привлечение иностранной рабочей силы, то в этом году дано 7 723 разрешения. С начала года решением региональной комиссии отказано в заявках 558 иностранным гражданам. По данным областного управления координации занятости и социальных программ, количество выданных до первого октября 2021 года разрешений на приём иностранных специалистов составило 6 244. В том числе, по первой категории – 39, по второй категории – 956, по третьей категории – 4 192, по четвертой категории – 425, по сезонным иностранным работникам – 621, в рамках корпоративного перевода кадров – 11. Всего же на предприятиях с привлечением иностранной рабочей силы трудятся 91 057 казахстанских специалистов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.