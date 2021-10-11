Бюро национальной статистики АСПиР РК представило данные исследования по заработным платам населения. Анализ был проведен весной текущего года. Согласно информации портала baigenews.kz, в опросе приняли участие крупные компании страны, а также около 30% средних и малых компаний. Среднемесячные зарплаты: объективная статистика В соответствии с проведённым исследованием, по укрупненным группам на сегодняшний день самые высокие доходы представлены у руководителей и государственных служащих. В среднем они получают порядка 372,1 тысяча тенге. Вторую строчку рейтинга заняли специалисты-профессионалы, а третью – операторы производственного оборудования, водители, сборщики. Для них заработные платы составили 258,7 тысячи и 199,3 тысячи тенге соответственно. Меньше всего в разрезе укрупненных групп получают неквалифицированные рабочие, едва дотягивающие до среднего уровня 87,1 тысяча тенге. Немногим больше зарабатывают работники сферы услуг и продаж, а также представители фермерства, лесного, сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства: 115,4 тысячи и 116,2 тысячи тенге соответственно. Рассмотрение значений в разрезе видов экономической деятельности позволило понять, что в среднем больше всего зарабатывают представители сферы страховой и финансовой деятельности. На втором месте списка расположились участники профессиональной, технической и научной областей, а на третьем – работники строительной отрасли. Для этих трех категорий среднемесячные показатели соответствуют 394,3 тысячи; 344,6 тысяч и 321,1 тысяча тенге. Меньше всего доходов у представителей лесного, сельского, рыбного хозяйства: 135,1 тысяча тенге. Чуть больше зарабатывают те, кто имеет отношение к операциям с недвижимостью, развлечениям, отдыху, искусству. Согласно сведениям baigenews.kz, разбивка по возрастным категориям позволила получить следующую картину. Так, меньше всего зарабатывает самая младшая группа работников от 16 до 24 лет: порядка 150,2 тысяч тенге. Тогда как наибольшие среднемесячные доходы присутствуют у граждан в диапазоне от 35 до 44 лет: 247,8 тысяч тенге. Для сотрудников, перешагнувших пенсионную отметку, средний оклад достигает 237,7 тысяч тенге. Чуть более четверти от всех сотрудников имеют доходы в диапазоне 45-105 тысяч тенге. От 105 до 210 тысяч тенге получает порядка 36,9% участников исследования. От 210 до 390 тысяч тенге ежемесячно имеет на руках немногим более четверти работников. Тогда как на тех, кто зарабатывает свыше 390 тысяч тенге, приходится лишь 10,7%. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.