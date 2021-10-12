Департамент полиции ЗКО набирает сотрудников

Хабарландыру

ҚР Ішкі істер министрлігінің Батыс Қазақстан полиция департаменті Патрульдік полициясы батальоны (ОблГАИ) қатардағы құрамды ішкі істер органдарына жұмысқа шақырады. Ішкі істер органдарында қызмет атқарудың артықшылықтары: -жұмыс берушінің есебінен алғашқы оқыту және біліктілікті арттыру; - қызмет өтіліне және арнаулы атағына байланысты лауазымдық жалақыны артуымен тұрақты және уақытылы жалақы; - сауықтыруға арналған жәрдемақы; -ведомстволық емдеу мекемелерінде тегін медициналық қызмет көрсету; - арнаулы атағына байланысты 45 жастан бастап зейнетке шығу ( ІІО кемінде 12 жыл 6 ай үздіксіз қызмет өткеру кезінде). Талаптар: жасы 35-тен аспаған, бойы кемінде 170 см., білімі орта арнаулы және жоғары (қатардағы құрамның лауазымына). Мемлекеттік қызмет істері агенттігі уәкілетті органы беретін тестілеуден өту туралы сертификаттың бар болуы, денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы (әскери-дәрігерлік комиссия анықтайды). Толық ақпарат алу үшін 984140, 984443 немесе 87786088878, 87470818118, 87714161904 номерлері арқылы хабарласу қажет.

Объявление

- первичное обучение и повышение квалификации за счёт работодателя; - стабильная и своевременная заработная плата с повышением должностного оклада в зависимости от стажа службы и специального звания; - пособие на оздоровление; - бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях; - выход на пенсию с 45 лет в зависимости от специального звания (при непрерывном прохождении службы в ОВД не менее 12 лет 6 месяцев). Требования: возраст не старше 35 лет, рост не менее 170 сантиметров, образование среднее (на должность рядового состава) и высшее (на должность начальствующего состава в зависимости от направления деятельности), наличие сертификата о прохождении тестирования, выдаваемого уполномоченным органом агентства по делам государственной службы, годность по состоянию здоровья (определяется военно-врачебной комиссией).