Посадка прошла в штатном режиме, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

В пресс-службе авиакомпании AirAstana сообщили, что борт вылетел из аэропорта Алматы 12 октября в 5:30 и направлялся в Актобе.

- По технической причине и отсутствия технического обслуживания в аэропорту прилёта командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Пассажирам предоставили питание. В Актобе они вылетят в 15:40.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.