Всего в этом году отловили 2 658 бродячих собак и кошек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На прошлой неделе ЗКО потрясла история
с фотографией убитой собакой и женщиной, которая в мессенджер WhatsApp отправила голосовое сообщение со словами "Это я его так сделала, вот я могу, когда хочу. Мало в тот раз два, теперь третий. Да ещё там дофига бегают. Как мне хорошо стало на душе, ещё прям хочу убивать".
Позже в полиции сообщили, что факт о жестоком обращении с животными подтвердился, в настоящее время на жительницу села, которая работает социальным работником, возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".
Корреспондентам "МГ" удалось связаться с сельчанкой и она рассказала свою версию
произошедшего. По словам соцработника, её соседка содержит несколько собак, которые регулярно забегали к ней во двор и уничтожали утят и индюшат. Она даже писала заявление в полицию. Первого октября собаки снова напали на кур и тогда женщина якобы стукнула одну собаку палкой и та умерла.
Стоит отметить, что проблема с бродячими собаками в ЗКО остается острой особенно в осенне-зимний период. С октября 2019 года в ЗКО перестали уничтожать бродячих животных (за исключением тех, которые угрожают жизни и здоровью людей),
их стали стерилизовать
и отпускать в ареал обитания. К сожалению, проблема бродячих животных осталась и даже приобрела более острый характер, четвероногих не стало меньше на улицах города. Периодически сообщается о нападении животных на людей
и домашний скот
. Но и убийства
собак и кошек в городе и области не прекращаются.
Между тем, по словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, за этот год отловили 2 658 бродячих собак и кошек. По программе государственного-частного партнерства с июля стерилизацией животных занимается ЗКАТУ им. Жангир хана.
- В первом полугодии нами было отловлено и стерилизовано 1 041 животное и по заявлениям 574 животных были уничтожены. 33 собаки были пойманы повторно. Во втором полугодии были доставлены на стерилизацию в ЗКАТУ им Жангир хана 633 четвероногих и 377 уничтожены. В общей сложности было уничтожено 951 бродячее животное, - рассказал Гадилбек Алибеков.
Он сообщил, что собак уничтожают только с письменного заявления и только тех, которые проявляют агрессию и предоставляют опасность для окружающих. Чаще всего на отлов и уничтожение собак поступают заявления от жителей микрорайона Жулдыз, района СОШ №17 и №19, 6-го микрорайона, школ №5 и №9, частного сектора Зачаганска, поселка Круглозерное, микрорайона Деркул (ПДП-1 и ПДП-2), Желаево и дачных обществ.
- Сейчас снова проблема в том, что дачный сезон закончился, люди уехали, а собак оставили. К нам очень много поступает жалоб из акиматов сельских округов на уничтожение бродячих животных. Ещё проблема в том, что в частном секторе уральцы не исполняют правил содержания домашних собак, и даже их нам приходится уничтожать, - рассказал Гадилбек Алибеков. - При этом люди очень редко ищут своих питомцев, которых уничтожили, чтобы не нести ответственность за неисполнение требований содержания домашнего животного.
Директор горветстанции отметил, что к ним поступали жалобы на собак из-за того, что те лают и не дают спать с просьбой их отстрелить.
- Однако в письменном ответе я указываю, что это не повод уничтожать животных.
Руководитель приюта для бездомных животных "Хатико" Асель Садыкова отмечает, что стерилизация - это намного лучше, чем отстрел или усыпление животных.
- В нашем приюте сейчас содержится 150 собак. Каждый день мы их кормим, ухаживаем за ними, лечим. Сколько я видела стерилизованных собак, ни одна из них не проявила агрессию. Просто наши люди сами боятся бездомных животных. Они могут подбежать и понюхать, не более, а люди сразу пугаются, - рассказывает Асель Садыкова. - Более того, я считаю, что приюты для бродячих животных должно поддерживать государство. Мы снимаем большую дачу и платим аренду 50 тысяч тенге в месяц. Мы каждый раз переезжаем вместе с собаками, потому что люди жалуются на лай. Сами строим будки и вольеры для них на новых местах. Неужели никто не может создать приют по программе ГЧП (государственно-частного партнерства). В месяц на содержание и лечение животных мы тратим один миллион тенге. И все эти деньги собирают нам уральцы, волонтеры и естественно, мы вкладываем свои средства, чтобы спасти четвероногих. Последние полгода не было ни одного желающего забрать собаку, а вот отдать готовы по 10 животных в день.
Также Асель говорит, что чипировать всех животных в области - это уже необходимость.
- Это стоит 3 700 тенге (за одного животного), но зато хозяева будут нести ответственность за него. А то, что отстреливают бездомных - это дикость, ведь убить проще, а кто будет выращивать щенков, оставшихся в кустах от убитой собаки? А со стерилизацией вы увидите, пройдет лет пять и животных станет меньше, - заключила Асель.
К слову, в управлении здравоохранения ЗКО отметили, что в этом году с укусами собак в приемные отделения больниц обратились 556 человек.
