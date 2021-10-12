Новый подрядчик планировал завершить строительство до конца октября. Однако срок сдачи вновь перенесли, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: QazAvtoJol

В конце октября пресс-служба QazAvtoJol сообщила, что по проекту строительства развязки возле рынка «Алтын Орда» определён новый подрядчик, который должен завершить все работы до октября 2021 года.

11 октября стало известно, что строительство планируется завершить к концу ноября этого года.

- Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме 24/7 без перерыва. Основной фронт работ производится по главной магистральной эстакаде. Проведена мобилизация персонала в количестве 215 человек, задействовано 30 единиц техники, - говорится в сообщении QazAvtoJol.

Развязку начали строить ещё в 2017 году. В начале 2021 года неоднократно поднимался вопрос, что строительство затягивается. С подрядчиками тогда договор расторгли. В мае объект посетил премьер-министр Казахстана и поручил завершить строительство до конца года.

