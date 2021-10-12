Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов дал прогноз по ценам на дизельное топливо, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе брифинга в СЦК Асет Магауов отметил, что сейчас на рынке наблюдается большой разбег цены на летнее и межсезонное дизельное топливо.

- Разбег начинается от 208 до 330 тенге. Это также, как когда бывают валютные колебания, там широкий диапазон бывает. По мере увеличения поставок импортных и стабилизации поставок на внутреннем рынке, мы ожидаем, что этот диапазон будет сужаться. Соответственно, таких заоблачных цен, которые мы видим - 330 тенге, по межсезонному ДТ не должно быть. Я думаю, они пойдут на существенное снижение. Тем более то, что мы импортные поставки организовали с РФ, у них поставки привязаны к их экспортной цене на Европу. Плюс это тоже коммерческая структура и они пользуются спросом на казахстанском рынке и пытаются ещё премию заработать, - сказал вице-министр.

По его словам, если бы стабилизировались импортные поставки на среднемесячном уровне и спал ажиотаж, цена импортного топлива стала бы существенно меньше.

- По коридору через крупных поставщиков министерство видит, что минимальные цены на летнее и межсезонное ДТ составляет от 230 тенге за литр на границе. По зимнему ДТ там минимально цены 260-270 на литр. Многие, конечно же, привозят дороже. Один из крупных поставщиков на Казахстан, он смог обеспечить такие цены. В дальнейшем, конечно, сезонный спрос на ДТ снижается в зимние месяцы и как такого межсезонного топлива мы не будем потреблять. Исторически зимнее ДТ стоило дороже. Как я говорил, в предыдущие годы зимний дизель стоил от 250 до 270 тенге. И я думаю, примерно с учётом инфляции какие-то цены можно ожидать, отталкиваясь от этого уровня, - считает заместитель главы министерства.

На вопрос журналиста - на сколько процентов снизится цены, Асет Магауов сказал, что в процентах никто прогноз дать не может. Однако, он уверен, что цена от 330 тенге за литр будет только снижаться.

