Смертельное ДТП в Уральске: депутаты возмутились, что водитель Mercedes на свободе
Они предложили публиковать данные недисциплинированных водителей, которые часто нарушают ПДД, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Речь идет об аварии, которая произошла девятого октября близ остановки Вторая база. Столкнулись два авто: Mercedes и Lada. На месте погибли водитель и пассажир Lada - мужчина 1985 года рождения и женщина 2000 года рождения. Позже появилось видео смертельного ДТП.
Сегодня, 12 октября, в областном департаменте полиции состоялся очередной брифинг по факту смертельной аварии. Депутат областного маслихата Алия Салиева говорит, что на протяжении нескольких дней к ней обращаются возмущенные жители ЗКО.
– Люди говорят, что владелец Mercedes, который протаранил Lada Priora, богатый человек, занимается продажей мяса, беспокоятся, что не будет объективности. Я, конечно, понимаю, что никто не имеет права влиять на ход следствия, - заявила Алия Салиева.
Депутат городского маслихата Нургуль Ашикова возмутилась тем, что человек, по вине которого два человека лишились жизни, до сих пор находится на свободе.
– Погибли два человека, семьи лишились своих родных. Почему человек на свободе? Это не только мой вопрос, это вопрос людей. В социальных сетях пишут, что водитель Mercedes лишён права управлять авто. Давайте тогда делать, как в советское время - вешать на доске позора данные таких водителей с номерами авто, - предложила депутат.
Начальник управления дознания департамента полиции ЗКО Ерлан Жаксыбаев говорит, что для проведения досудебного расследования создана оперативная группа.
– Назначены ряд экспертиз, которые направлены на определение скорости Mercedes. Конечно, по камерам видно, что водитель превысил скорость, но мы обязаны определить точную скорость. Помимо записей с камер АЗС, мы изъяли ещё две записи. Проводится допрос свидетелей. После того, как мы получим результаты местной экспертизы, мы назначим ещё одну экспертизу, которая проводится только в Нур-Султане. Это ДТП относится к преступлениям средней степени тяжести, совершено по неосторожности. Мы должны изучить все обстоятельства дела и только после этого сможем предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Правила дорожного движения нарушили оба водителя. Владельцем Mercedes является один человек, за рулем в момент ДТП был другой человек, - говорит Ерлан Жаксыбаев.
По словам общественника Азамата Мусилова, при разборе таких аварии должны участвовать не только полицейские, но и представители общественности.
– Почему у вас всегда виноват водитель, который умер? Я хочу на уровне правительства добиться того, чтобы в детальном разборе таких аварии участвовали общественники. Мы не так далеки от законов, мы знаем ПДД. Водитель Lada не ожидал, что Mercedes может двигаться по полосе, которая предназначена для автобусов. Он бы увидел автобус. Водитель просто не ожидал, что по спецполосе будет ехать какой-то идиот на огромной скорости. А если бы там шли пешеходы? - возмутился Азамат Мусилов.
Начальник управления местной полицейской службы Уральска Мерхат Аженов заявил, что если вина водителя Mercedes в превышении скорости будет доказана, то он непременно будет привлечен к ответственности.
– То, что проехал по автобусной линии, уже доказано. Он грубо нарушил ПДД, будет привлечён к ответственности. Сейчас за 2-3 дня мы не можем дать ответы на ваши вопросы, потому что без результатов экспертиз говорить что-либо мы не можем. Водитель Mercedes и владелец не раз попадали в поле зрения полиции, являются недисциплинированными водителями, на них неоднократно составлялись протоколы. За тонировку составлено более 10 протоколов, но они никак не реагировали, - заявил Мерхат Аженов.
