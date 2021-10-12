Первоклассников будут обучать цифровой грамотности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что в третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет «Цифровая грамотность».

- Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учётом возраста детей, – отметила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Пересмотрели и учебные программы по предметам «Информационно-коммуникационные технологии» для четвёртого класса и «Информатика» для 5-11 классов. Теперь школьники будут изучать языки программирования, 3D-моделирование и 3D-принтинг. В программу обучения включены и IT-STARTUP, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData. Говорить школьникам на уроках информатики также будут о правилах безопасности в интернете, сетевом этикете и авторском праве.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.