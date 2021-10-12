Рейс будет выполняться один раз в неделю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Комитет гражданской авиации сообщил, что с четвёртого ноября российская авиакомпания «Северный ветер» планирует осуществлять регулярные рейсы по новым маршрутам:

Нур-Султан – Калининград (по субботам);

Алматы – Калининград (по четвергам).

Перевозить пассажиров будет борт Boeing-737.

- Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прямого рейса сейчас нет. Пассажирам приходится летать в Калининград с пересадкой в Москве. Стоимость билета без багажа составляет более 100 тысяч тенге. Какая цена будет на рейс Алматы-Калининград, ещё неизвестно, выбрать это направление на сайте авиакомпании пока невозможно.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.