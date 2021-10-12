Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника «Uniserv Medical Center», где оказывается полный спектр медицинских услуг. Далее вице-Премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы «Шабыт», открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект. Ералы Тугжанов подчеркнул, что Глава государства в своем Послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом. Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, «Центр протезирования и ортопедии» и Центр социальной поддержки «Тең қоғам», где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку. В рамках поездки заместитель Премьер-Министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе. Ералы Тугжанов поручил усилить уровень вакцинации против COVID-19, а также принять все необходимые меры для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.