Одним из обвиняемых по делу проходит Абзал Адилов, который подарил свою почку незнакомой девушке, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 12 октября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Шары Зайнуллиной состоялись прения сторон по делу об убийстве Куаныша Ахметова. Он погиб после встречи с охранниками агентства "Сова".
Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемые. Адилову и Кафизову предъявлено обвинение по статьям 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб" и 99 УК РК "Убийство". Коныскали обвиняется только по статье 252 УК РК.
Прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина подсудимых полностью доказана, собранными доказательствами и попросил суд назначить Адилову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, Кафизову - 23 года тюремного срока, а Коныскали - 6 лет лишения свободы.
Затем в зале суда выступил адвокат потерпевшей стороны Сагынгали Елеуов. Он просил суд учесть все обстоятельства уголовного расследования и назначить наказание ещё строже.
- Потерпевшая сторона полагает, что вина подсудимых полностью доказана в ходе судебного разбирательства. У них нет малейшего сомнения, что действия подсудимых квалифицированы правильно. Они убили человека! У Ахметова были свои планы на жизнь, которым не суждено было сбыться. В зале сидит мать погибшего, она вырастила сына в трудные 1990-е годы, не спала и не доедала, чтобы поднять на ноги четверых детей. А эти подсудимые, одурманенные зелёным змеем, жестоко мучали, избивали, а в итоге убили потерпевшего, - отметил Сагынгали Елеуов.
Также адвокат потерпевшей стороны отметил, что теперь из-за этой трагедии домой не вернётся чей-то муж, отец и сын. Он считает, что преступление началось задолго до момента самого убийства. Многие охранники были приняты на работу без соответствующих документов и уже после трудоустройства им были сделаны все необходимые документы для осуществления охранной деятельности.
- Об этих фактах стало известно из показаний участников процесса, в том числе из показаний Адилова. В роковую ночь вся охранная деятельность осталась без контроля руководства, когда на рабочем месте персонал позволил употреблять спиртное, а затем выехали по сигналу тревожной кнопки в нетрезвом состоянии, - рассказал Сагынгали Елеуов. - По приезду на вызов охранники, не разбираясь в обстоятельствах, а именно не обращая внимания на слова потерпевшего, который просил приехать сотрудников полиции доставивших его в ЦПЗ (Областной центр психического здоровья, где проводят медосвидетельствование - прим. автора), так как они забрали у него телефон и деньги. Потерпевшему не на что было уехать. Но Кафизов начал бить его по лицу. По его показаниям, он бил Куаныша ладошкой. Да тут очевидно, что ни один пьяный мужчина не будет этого делать ладошкой, скорее всего кулаком. После чего Кафизов схватил за шею потерпевшего и выволок за территорию здания. При этом его действия поддерживал Коныскали, он также нанёс ему удары по лицу. Весь процесс избиения наблюдали сотрудники ЦПЗ, охранники ТОО "Сова" Брекеев, Лукпанов и Имашев, при этом никто из них не предпринял никаких мер.
Также адвокат отметил, что потерпевший был раздет и стоял в одной майке на морозе. С его слов, так поступали во время войны фашисты, либо садисты.
- Погибший осознавал, что помощи ждать неоткуда и стал спасаться бегством. Но когда его вывели за пределы территории ЦПЗ, он побежал. Кафизов и Адилов его догнали на пешеходном переходе по улице Есенжанова, Адилов сделал подсечку на ноги, тот упал. Кафизов снова нанёс несколько ударов по лицу. Ахметов продолжил спасаться бегством, оставив на месте избиения куртку и порванную рубашку. Добежав до АЗС "Конденсат" Ахметов искал шанс на жизнь. Стучал в окно здания АЗС, просил помощи, привлекал внимание всяческими действиями, поочередно снимал с заправочных колонок шланги и бросал их. "Помогите, меня убивают" тогда просил потерпевший. Однако работники АЗС боялись за свою жизнь и не впустили его в помещение. Он побежал в сторону двора АЗС, но, к сожалению, двор был огорожен профлистом. Куаныш пытался перелезть. Но Адилов схватил его за брюки, а Кафизов за ремень и стащили его с забора. Тогда он получил смертельные раны. Он весь истекал кровью, подсудимые продолжили его избивать. А когда он не подавал признаков жизни, его просто бросили.
Брат погибшего сказал в суде, что малолетняя дочь Куаныша по сей день ищет папу и называет его отцом.
- Я не могу на это нормально смотреть. Супруга Куаныша объясняет ей, что я дядя. Но она все же ищет отца. Куаныш не смог быть на дне рождения дочери, когда ей исполнился бы годик, он был убит. Он ждал рождение дочери 5-6 лет, а жить с ней не смог. Это трагедия для всей нашей семьи, - отметил Асылбек Ахметов.
Мать погибшего Агис Ахметова сравнила обвиняемых с фашистами. Она говорит, что родила сына не для того, чтобы его лишили жизни.
- Одна воспитывала четверых детей, они все выучились, работали. Было тяжело. Я не согласна с прокурором, пусть всем дадут пожизненный срок. Пусть всех накажут, и тех следователей, которые начинали это расследование. За что его убили? За то, что у него отняли телефон и деньги? За то, что его зимой раздели до гола? Это как война, так поступали фашисты, а мы живем в мирное время. Вот такое у них воспитание, - плача, сказала мать погибшего.
Сестра погибшего Бахыт Ахметова просила в суде назначить наказание в виде пожизненного заключения.
- Мы просим назначить максимальную меру наказания Адилову и Кафизову. А Коныскали - 8 лет, - сказала она.
После судебного заседания Бахыт Ахметова дополнила, что также ещё было возбуждено восемь уголовных дел, которые сейчас расследуются.
- Одно из них находится в КНБ в отношении сотрудников патрульной полиции Уральска, они незаконно забрали братишку с корпоратива, не дали сесть в такси и угрожали коллегам, что если они не уйдут, они и тех заберут. Потом после встречи с сотрудниками полиции у Куаныша появились первые синяки на лице. Братишка жаловался, что у него еще пропали деньги, телефон и личные вещи, - заключила она.
Напомним, 25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили
мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови
в машине скорой помощи. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агентства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов, который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку
. 3 января в следственном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемых
. Тогда Адилов был взят под арест сроком на два месяца. Еще один подозреваемый по этому делу Кафизов был отпущен под залог. 9 января постановление
следственного судьи было изменено и Кафизова арестовали. 1 июля 2020 года дело поступило
в суд. Подозреваемым было предъявлено обвинение по статьям 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и статье 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб
". 17 сентября 2020 года дело из суда вернули в прокуратуру
. 9 июля дело было вновь передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. Только на скамье подсудимых оказалось уже трое
подозреваемых.
Сагынгали Елеуов
