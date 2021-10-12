Работники станции скорой медицинской помощи Алматы обратились за помощью к президенту, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

12 октября на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека несколько сотрудников ССМП Алматы выступили с заявлением.

12 сентября они написали обращения в администрацию президента, генеральную прокуратуру, министерство здравоохранения, министерство труда и социальной защиты и агентство по противодействию коррупции.

- ... чтобы устроиться на должность водителя скорой медицинской помощи в KГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» требуется заплатить определённую сумму, установленную начальством. Данная коррупционная схема сильно влияет на профессионализм кадрового состава, - говорилось в письме.

Также водители жаловались, что им не выдаётся спецодежда, а машины неотложки они вынуждены ремонтировать за свой счёт. Обращение подписали 75 человек.

На пресс-конференции водитель пятой подстанции Кенжебулат Есимсеитов рассказал, что седьмого октября прямо на смене его задержали полицейские и доставили в УВД Алмалинского района. Так он узнал, что стал фигурантом уголовного дела по статье 274 «распространение заведомо ложной информации» за то, что поставил свою подпись в том самом обращении. Однако в выписке, выданной ему после допроса, значится, что его вызывали в статусе «свидетеля».

- Нам до настоящего времени неизвестно, какие реальные действия государственными органами были предприняты по нашему коллективному обращению от начала сентября, зато по заявлению Сарсенбаева (директор ССМП - прим. автора) проверка началась мгновенно, давление на сотрудников скорой помощи, подписавших наше заявление, с тем, чтобы они отказались от своих подписей, тоже было организовано без промедления, - сказал Кенжебулат Есимсеитов.

Юрист Андрей Ушаков назвал реакцию правоохранителей на обращения сотрудников скорой «неадекватной».

- Придётся пол Казахстана привлечь по 274 статье, потому что каждый из нас имеет право написать заявление в государственные органы с просьбой проверить данные доводы, – отметил юрист.

В ходе брифинга сотрудники скорой озвучили своё обращение к президенту Токаеву. Они отметили, что на ССМП сложилась крайне тяжёлая ситуация. За два предыдущих года там сменилось четыре руководителя.

- Для обеспечения технической исправности автомашин в 2020 году не хватало запасных частей и расходных материалов. Чтобы машины выезжали на вызовы нам было приказано самим приобретать необходимые запчасти и производить ремонт. Отказавшимся грозило увольнение. Что оставалось делать? Запчасти покупали, собирали чеки, накладные, надеялись, что расходы нам возместят. Но расходы не только не возместили, не оплатили даже время ремонта автомашин, которое должно быть оплачено в соответствии с внутренней нормативной документацией. Кроме того, нам стало известно, что службой скорой помощи были заключены договоры на поставку запасных частей, но по этим договорам запчасти не поставлялись из-за запрета руководства скорой помощи. Вместо этого некоторые запчасти поставляли другие поставщики без договоров. Эти поставщики до сих пор не получили оплату за запчасти. Все эти факты мы можем подтвердить документами, которые имеются у нас на руках, - говорится в обращении.

Также сотрудники сетуют, что среди медицинского персонала скорой помощи наблюдается большая текучесть кадров. Каждый новый руководитель «перекраивает штатное расписание и увольняет под разными предлогами».

- Вводятся новые должности, например, должность директора по стратегическому развитию. Денег на запчасти нет, а на стратегическое развитие есть, - возмущены работники станции.

Обеспокоенность сотрудников вызывает предстоящая внеочередная аттестация, по итогам которой, по их мнению, уволят недовольных работой начальства сотрудников.

На жалобы работников ответили в горздраве. Они заверяют, что доводы сотрудников были предметом неоднократных проверок, проводимых уполномоченными органами.

- По результатам которых эти доводы не нашли своего подтверждения и были признаны необоснованными. По вопросу оказания давления со стороны руководства на работников, подписавших указанное выше коллективное обращение. Со стороны лиц, отказавшихся от своей подписи под коллективным обращением отсутствуют факты оспаривания этих заявлений в установленном законом порядке. Также отсутствуют факты обращения этих лиц в правоохранительные органы по факту оказания на них давления со стороны руководства ССМП, - говорится в сообщении управления общественного здоровья Алматы.

Что касается обращения директора Сарсенбаева в правоохранительные органы за защитой своих прав, сейчас проходит досудебное расследование по его заявлению и комментариев по этому поводу управление дать не может.

