– Хотелось бы особо отметить Западно-Казахстанскую область. Там начались наиболее активные поставки дизельного топлива с Орского завода. По статистике мы видим, что только за семь дней в ЗКО доставлено 5 650 тонн импортного дизельного топлива. По отгрузкам в ЗКО в сентябре отгружено 5 950 тонн топлива, в октябре - 2 525 тонн. В принципе, объемы достаточные и я знаю, что там есть некоторые заправки, которые реализуют дизельное топливо в свободном доступе, - заявил Асет Магауов.Однако на вопросы - сколько ещё планируется доставить топлива в регион и по какой цене, а так же сколько будет стоить зимнее топливо, вице-министр отвечать не стал. Напомним, на заправках ЗКО наблюдался дефицит дизельного топлива, его отпускали либо по талонам и картам, либо в ограниченном количестве. Тогда в управлении энергетики ЗКО пояснили, что такая ситуация с топливом в области сложилась из-за того, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод отпускает его в ограниченном количестве, а основной объем дизтоплива направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. 29 сентября в ведомстве сообщили, что прорабатывается вопрос о поставке дизельного топлива из России.
