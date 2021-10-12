Депутат мажилиса парламента лично убедилась, что даже социальные сотрудники не могли подать заявку с первого раза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе партии Nur Otam сообщили, что на заседании республиканского общественного совета по поддержке занятости и социально-уязвимых слоёв населения обсудили качество работы портала социальных услуг, который вызывал немало нареканий со стороны граждан.

- Казахстанцы часто получают неподходящие и некачественные товары несмотря на то, что данный портал функционирует уже второй год. Люди с инвалидностью жалуются, что портал не даёт возможности заказать именно то, что необходимо человеку, – заявил председатель Совета, депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Депутат мажилиса Зарина Камасова рассказала, что лично ознакомилась с процессом приёма заявок в отделе занятости и социальных программ Усть-Каменогорска.

- Портал постоянно «зависает», а если его перезагружать, то информация утрачивается. Нехватка мощности сервера неоправданно увеличивает время вынужденного ожидания. При мне мама ребёнка с инвалидностью пыталась подать заявку на портал, чтобы получить памперсы. При этом, ей помогали сотрудники отдела, у которых несколько раз не получалось отправить заявку. Она приходила три раза в течении недели, и она житель города. А что делать тем, кто живёт в отдалённом районе, приехал, чтобы сделать заявку, а портал опять «завис»?, – отметила Зарина Камасова.

По словам члена Совета Нияза Сундиталиева, люди с инвалидностью при получении услуг через портал столкнулись с отсутствием выбора.

- Обычные ходунки для ребёнка-инвалида с определёнными параметрами либо представлены в единственном экземпляре от одного поставщика, либо не представлены вообще. Так как нет конкурентной среды, единственный поставщик завышает цену, а качество оставляет желать лучшего. В результате местные бюджеты тратят огромные средства, при этом услугополучатели остаются не довольны, – подчеркнул Нияз Сундиталиев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов отметил, с жалобами населения он знаком.

- С июля текущего года на базе единого контакт-центра 1414 мы выделили отдельную линию по вопросам ПСУ. За эти неполные четыре месяца поступило более 4,5 тысячи звонков. Мы понимаем, что есть вопросы по функционированию, удобству пользования порталом, и мы над этим работаем, – заверил Оспанов.

Члены Совета рекомендовали министерству труда оперативно устранить все замечания. Ведомству следует отойти от распределения социального заказа путём конкурса по принципу минимальной цены и усилить работу по привлечению новых поставщиков.