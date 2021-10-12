Сейчас десяток яиц первой категории продают по 430-480 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Несмотря на то, что выделение субсидий на производство яиц приостанавливают только с нового года, в области уже наблюдается рост цен на этот продукт сельского хозяйства. Если несколько недель назад десяток яиц первой категории можно было купить за 420 тенге, то сейчас цена составляет 430-480 тенге.
– Нам привозят по новой цене, надбавка у нас небольшая, - коротко объясняют продавцы.
Президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко восьмого октября отметил, что сейчас средняя отпускная цена на яйца категории С1 в стране составляет 380 тенге за десяток. По такой стоимости яйца отпускаются из фабрик, плюс надбавка посредников, стоимость логистических услуг и в итоге для конечного потребителя они обходятся ещё дороже.
Пенсионерка Галина Афанасьевна говорит, что повышение стоимости яиц в октябре удивило её, ведь цены на этот продукт обычно повышаются на Новый год.
– Вот на днях получила пенсию. Каждый месяц покупала тридцатку яиц, этого хватало на месяц. Теперь с такими ценами буду покупать по 10 штук. А куда деваться? Все дорожает, денег ни на что не хватает. Обычно яйца дорожают к новому году, а тут в октябре взлетели цены, - негодует пенсионерка.
В супермаркетах Уральска яйца второй категории продают по 396 тенге за десяток, яйца первой категории по 407 тенге. На рынке в районе вокзала стоимость этого продукта первой категории стоит 430 тенге, отборные - 480 тенге, крупные яйца стоят еще дороже - 550 тенге за десяток. На центральном рынке почти аналогичная картина: яйца категории С1 стоят 450 тенге, отборные 480 тенге. Дороже всех вам обойдутся домашние яйца, за которые придется заплатить 600 тенге.
