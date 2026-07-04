Когда завершится строительство драмтеатра в Актобе

В регионе строят один из крупнейших театров. Аким области Асхат Шахаров лично приехал на стройку и отметил, что театр станет главным творческим местом для горожан, современной площадкой для артистов и точкой притяжения для больших праздников.

- Здание будет трехэтажным (плюс цоколь), а его общая площадь превысит 21 тысячу квадратных метров. Внутри сделают большой и малый зрительные залы, просторные репетиционные и удобные гримерные для актеров. Сейчас на стройке работают около 100 человек. Все идет строго по графику, а строят театр в основном из казахстанских материалов, - сообщили в акимате Актобе.

Закончить стройку планируют осенью 2027 года. Сразу после открытия новый театр сможет принимать фестивали и концерты самого высокого уровня - от республиканских до международных.

Масштабный культурный объект возводится по поручению президента страны и станет одним из крупнейших центров театрального искусства региона.