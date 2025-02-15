Коклюшем и корью стали чаще болеть дети в ЗКО

По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбека Мустаева, в области сложилась относительно стабильная эпидемиологическая ситуация. Групповая заболеваемость в регионе не зарегистрирована.

Так, в области не выявлено ни одного случая холеры, бешенства, чумы, брюшного тифа, краснухи, дифтерии, полиомиелита, столбняка, малярии и ботулизма.

Снизились показатели по 15 инфекционным заболеваниям, в том числе сальмонеллезу, бактериальной дизентерии, скарлатине, гнойному менингиту, серозному менингиту, острому вирусному гепатиту А, хроническому вирусному гепатиту В, эхинококкозу, энтеробиозу, лямблиозу, описторхозу, гриппу, педикулезу, бруцеллезу и туберкулезу.

Вместе с тем, в области наблюдался рост следующих показателей заболеваемости. Так, заболеваемость корью в области увеличилась в 2,7 раза. Всего выявлено 1302 случая, в 822 случаях заболели дети до 14 лет. 796 заболевших не были привиты.

Коклюшем заболели 52 человека, 51 из которых дети до 14 лет. В 92% случаях заболевшие дети ранее не были вакцинированы. На 3 и 2 случая возрос показатель заболеваемости по эпидемическому паротиту и менингококковой инфекции соответственно.

– Основным и эффективным способом профилактики, вакциноуправляемых инфекций, является своевременная вакцинация, включенная в календарь обязательных профилактических прививок. Вакцинация проводится в первый год жизни ребенка. Поэтому мы призываем родителей своевременно вакцинировать своих детей и защитить их от заболевания и серьезных осложнений. Вакцинация проводится только здоровым детям без простуды и температуры, - отметил Нурлыбек Мустаев.

Из числа инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем в целом рост был зарегистрирован по острым респираторным вирусным инфекциям и ветряной оспе.

Кроме этого, санврач отметил, что рост выявлен так де по группе острых кишечных инфекций и ротовирусному энтериту. Однако в 2024 году не зарегистрировано групповых заболеваемостей острыми кишечными инфекциями и массовых отравлений.

По паразитарным заболеваниям увеличился показатель по аскаридозу, чесотке и дерматомикозу.