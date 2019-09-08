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Социум

Колбасой и пирогами угощали уральцев на выставке «Сапалы өнім»

Выставка местных производителей состоялась 7 сентября, на площади имени Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На площади имени Первого Президента в честь празднования Дня города прошла выставка "Сапалы онім", где местные товаропроизводители представили свою продукцию, жители и гости города также могли попробовать всё. Пришедшие охотно интересовались, из чего сделана продукция и насколько она экологически чистая и натуральная. Как рассказал руководитель отдела предпринимательства Уральска Исатай Джазыкбаев, сегодня проводится ежегодная выставка только местных производи
Кристина Кобина
Колбасой и пирогами угощали уральцев на выставке «Сапалы өнім»
Выставка местных производителей состоялась 7 сентября, на площади имени Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На площади имени Первого Президента в честь празднования Дня города прошла выставка "Сапалы онім", где местные товаропроизводители представили свою продукцию, жители и гости города также могли попробовать всё. Пришедшие охотно интересовались, из чего сделана продукция и насколько она экологически чистая и натуральная. Как рассказал руководитель отдела предпринимательства Уральска Исатай Джазыкбаев, сегодня проводится ежегодная выставка только местных производителей продукции пищевой промышленности. - Она по счету в этом году двенадцатая. Традиционная выставка предназначена в первую очередь для самих производителей продукции. На сегодняшний день на рынок выходят новые виды предприятий, появляются новые виды продуктов питания. А сейчас это все выставлено для местных жителей, чтобы они знали, что такая продукция есть и то что она производится именно у нас в городе, а не завозится из других регионов и областей. Эта выставка приурочена ко Дню города. Стоит отметить, что представленная продукция экологически чистая. Перед началом проводится отбор, и 20 самых передовых предприятий выставляют свою продукцию, - пояснил Исатай Джазыкбаев. - Это в первую очередь реклама производителей, поэтому они охотно участвуют в таких выставках. Представитель ИП "Жакенова Батыс Даму" Укеля Абельбасова рассказал, что на рынке города они трудятся уже 1,5 года. - За это время мы успели зарекомендовать себя. Выпекаем пироги с мясом, с рыбой, сладкие пироги, торты, и мелкие хлебобулочные изделия. Работа у нас слаженная, нашу продукцию можно приобрести в пяти точках города, а также занимаемся и доставкой на дом, - отметила женщина. - В дальнейшем планируем расширяться. Такие выставки для предпринимателей просто необходимы. Сейчас мы угощаем всех, расширяем клиентскую базу, думаю, наши пироги понравятся многим.
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