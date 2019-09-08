Колбасой и пирогами угощали уральцев на выставке «Сапалы өнім»

Выставка местных производителей состоялась 7 сентября, на площади имени Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На площади имени Первого Президента в честь празднования Дня города прошла выставка "Сапалы онім", где местные товаропроизводители представили свою продукцию, жители и гости города также могли попробовать всё. Пришедшие охотно интересовались, из чего сделана продукция и насколько она экологически чистая и натуральная. Как рассказал руководитель отдела предпринимательства Уральска Исатай Джазыкбаев, сегодня проводится ежегодная выставка только местных производи