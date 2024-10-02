Количество ДТП в Казахстане выросло на 90% - генпрокурор
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на своей странице в социальной сети Х написал, что количество аварий в стране выросло на 90%. Он обратил внимание на рост и количество жертв дорожных происшествий.
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на своей странице в социальной сети Х , что количество аварий в стране выросло на 90%. Он обратил внимание на рост и количество жертв дорожных происшествий.
— Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях и в городе Шымкент, — написал генпрокурор.
Берик Асылов поручил прокурорам детально разобраться в причинах и выработать конкретные меры.