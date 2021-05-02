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Социум COVID-19

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией не снижается в ЗКО

За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 157 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, 1 мая в стране выявлено 2877 новых случаев заражения коронавирусом, 157 из которых приходится на долю ЗКО. Таким образом, с начала пандемии в стране положительный результат ПЦР-теста показал у 325 499 казахстанцев, 19 497 из которых являются жителями ЗКО. – На 2 мая лечение от COVID-19 продолжают получать 43 707 человек, из них в стационарах находя
Арайлым Усербаева
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией не снижается в ЗКО
За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 157 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Корпус областной больницы в Уральске станет провизорным стационаром
Корпус областной больницы в Уральске станет провизорным стационаром
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, 1 мая в стране выявлено 2877 новых случаев заражения коронавирусом, 157 из которых приходится на долю ЗКО. Таким образом, с начала пандемии в стране положительный результат ПЦР-теста показал у 325 499 казахстанцев, 19 497 из которых являются жителями ЗКО. – На 2 мая лечение от COVID-19 продолжают получать 43 707 человек, из них в стационарах находятся 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 642 пациента. 199 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, 177 человека - в состоянии крайней степени тяжести, 116 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - добавили в МВК РК. К слову, с 20 марта ЗКО находится в "красной" зоне. Эту зону сегодня покинула Атырауская область и переместилась в "желтую". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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