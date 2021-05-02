Количество заразившихся коронавирусной инфекцией не снижается в ЗКО

За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 157 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, 1 мая в стране выявлено 2877 новых случаев заражения коронавирусом, 157 из которых приходится на долю ЗКО. Таким образом, с начала пандемии в стране положительный результат ПЦР-теста показал у 325 499 казахстанцев, 19 497 из которых являются жителями ЗКО. – На 2 мая лечение от COVID-19 продолжают получать 43 707 человек, из них в стационарах находя