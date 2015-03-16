«Коммерсантъ» узнал об отъезде Собчак из России
Ксения СобчакФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Телеведущая Ксения Собчак, которой на похоронах Бориса Немцова угрожал неизвестный, по рекомендации спецслужб покинула Россию. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». В пятницу Собчак дала ужин в честь выхода нового номера журнала L'Officiel, главным редактором которого она назначена. Мероприятие проходило в ресторане ЦДЛ, на нем присутствовал ее супруг Максим Виторган и двое недавно нанятых охранников. «Отменить премьеру спектакля "Женитьба" в Театре наций я не могла, как и этот ужин, но завтра же покину Россию на некоторое время»,
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Телеведущая Ксения Собчак, которой на похоронах Бориса Немцова угрожал неизвестный, по рекомендации спецслужб покинула Россию. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». В пятницу Собчак дала ужин в честь выхода нового номера журнала L'Officiel, главным редактором которого она назначена. Мероприятие проходило в ресторане ЦДЛ, на нем присутствовал ее супруг Максим Виторган и двое недавно нанятых охранников. «Отменить премьеру спектакля "Женитьба" в Театре наций я не могла, как и этот ужин, но завтра же покину Россию на некоторое время», — сообщила телеведущая. О том, что Собчак уезжает из страны по рекомендации спецслужб, изданию рассказали ее близкие друзья. Подтверждения от самой телеведущей этому нет. 11 марта «Новая газета» сообщила, что президента Владимира Путина уведомили о существовании перечня известных персон, в который помимо убитого оппозиционера Бориса Немцова были включены, в частности, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и, вероятно, телеведущая Ксения Собчак. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал существование «расстрельного списка» абсурдом.