«Коммерсантъ» узнал об отъезде Собчак из России

Ксения СобчакФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Телеведущая Ксения Собчак, которой на похоронах Бориса Немцова угрожал неизвестный, по рекомендации спецслужб покинула Россию. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». В пятницу Собчак дала ужин в честь выхода нового номера журнала L'Officiel, главным редактором которого она назначена. Мероприятие проходило в ресторане ЦДЛ, на нем присутствовал ее супруг Максим Виторган и двое недавно нанятых охранников. «Отменить премьеру спектакля "Женитьба" в Театре наций я не могла, как и этот ужин, но завтра же покину Россию на некоторое время»,