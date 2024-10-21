Коммунальные услуги в Казахстане: почему они дешевле, чем в СНГ

По свежим данным аналитиков Numbeo, средняя месячная стоимость коммунальных услуг, которая включает стоимость услуг электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для квартиры площадью в 85 кв. м, в Казахстане в 2024 году составила всего 57,1 доллар США (или около 27 тысяч тенге). Для сравнения: месячная стоимость коммунальных услуг для подобного жилья в России составила уже 90,5 долларов, в Армении — 130,4 долларов, в Молдове — 218,5 долларов, не говоря уже о странах Балтии (в Литве — 218 долларов, в Эстонии — 303,5 долларов, в Латвии — 313,8 долларов) и, тем...

Расходы на коммуслуги в Казахстане, несмотря на повышение тарифов, остаются низкими по сравнению с другими странами СНГ, сообщают аналитики Energyprom.

— По свежим данным аналитиков Numbeo, средняя месячная стоимость коммунальных услуг, которая включает стоимость услуг электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для квартиры площадью в 85 кв. м, в Казахстане в 2024 году составила всего 57,1 доллар США (или около 27 тысяч тенге). Для сравнения: месячная стоимость коммунальных услуг для подобного жилья в России составила уже 90,5 долларов, в Армении — 130,4 долларов, в Молдове — 218,5 долларов, не говоря уже о странах Балтии (в Литве — 218 долларов, в Эстонии — 303,5 долларов, в Латвии — 313,8 долларов) и, тем более, о ведущих государствах ЕС (в Великобритании — 328,4 долларов, в Германии — 336,9 долларов, в Австрии — 390,5 долларов). То есть "коммуналка" казахстанцам обходится в разы дешевле, чем многим соседям по СНГ и, тем более, жителям стран Европы, - отмечают аналитики.

По данным экспертов агентства, самое важное - не просто стоимость коммунальных услуг, а соотношение этих затрат с заработными платами.

Так, по данным Numbeo, средняя «чистая» зарплата в Казахстане после уплаты всех налогов составляет 586,2 доллара, или около 283 тысяч тенге. Стоит отметить, что эти цифры почти совпадают с данными Бюро национальной статистики о медианной зарплате, равной 278 тысяч тенге во втором квартале текущего года.

— Таким образом, доля стоимости коммунальных услуг от «чистой» зарплаты в Казахстане составила всего 9,7%. Это самый низкий показатель среди всех стран постсоветского пространства, наряду с аналогичным показателем у соседнего Узбекистана, - сообщили аналитики.

В тройку лидеров также вошла Беларусь, где коммунальные услуги составляют 10,6% от средней зарплаты нетто.