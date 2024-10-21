Мужчину разыскивают третью неделю в Уральске

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Марал Кулбаракова. Она рассказала, что у неё пропал брат — 32-летний Алмас Муканов.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Марал Кулбаракова. Она рассказала, что у неё пропал брат — 32-летний Алмас Муканов. Он вышел из дома 30 сентября, но так и не вернулся.

— Его рост составляет примерно 150 сантиметров, он среднего телосложения. Когда ушёл был одет в шапку серого цвета, в ветровку с капюшоном оранжевого цвета, также на нём были синие джинсы и чёрные кроссовки. При себе был телефон Samsung. Раньше он не уходил. Состоит на учёте ЦПЗ ЗКО (легкая степень умственной отсталости), — рассказала Марал Кулбаракова.

Женщина заявила в полицию, но пока результатов поиска нет.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алмаса Муканова, просим сообщить по номеру телефона Марал Кулбараковой +7 705 160 40 55.