Коммунальщики отозвали заявку на повышение тарифа на тепло в Уральске

Повторную заявку тепловики пока не подавали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября прошли общественные слушания по рассмотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению теплоэнергией н 2023 - 2027 годы. Руководство предприятия назвало действующий тариф убыточным и просило утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС. В течение месяца департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) должен был принять решение и утвердить новый тари