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Социум

Коммунальщики отозвали заявку на повышение тарифа на тепло в Уральске

Повторную заявку тепловики пока не подавали, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября прошли общественные слушания по рассмотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению теплоэнергией н 2023 - 2027 годы. Руководство предприятия назвало действующий тариф убыточным и просило утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС. В течение месяца департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) должен был принять решение и утвердить новый тари
Арайлым Усербаева
Коммунальщики отозвали заявку на повышение тарифа на тепло в Уральске
Повторную заявку тепловики пока не подавали, передаёт портал «Мой ГОРОД».
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В Уральске начали подавать отопление в жилые дома
Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября прошли общественные слушания по рассмотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и  смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению теплоэнергией н 2023 - 2027 годы. Руководство предприятия назвало действующий тариф убыточным и просило утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС. В течение месяца департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) должен был принять решение и утвердить новый тариф на тепло. Однако выяснилось, что руководство АО «Жайыктеплоэнерго» отозвало заявку в связи с изменением правил формирования тарифа. Другими словами, тариф на тепло пока не изменится и останется на прежнем уровне. Вместе с тем, в ДКРЕМ по ЗКО отметили, что предприятие вправе подать повторную заявку, которая будет рассматриваться 90 рабочих дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
тепло тариф

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