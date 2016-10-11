КНПК потребовала от Правительства пересмотра правил определения черты бедности, указав, что никакого поэтапного повышения этой черты не происходит. Партия не поддержала достаточно спорный законопроект о пенсионном обеспечении. После многочисленных дебатов было принято решение поднимать пенсионный возраст не сразу, а постепенно, ступенчато - до 2018 года.

За 12 лет своего существования КНПК многое пережила и выжила. Несмотря на то, что многие не верили в долголетие организации, партия буквально через несколько месяцев со дня регистрации приняла участие в выборах в Мажилис. Тогда, в 2004-ом, набранный балл был невысок, но сам факт участия подтвердил серьезность намерений народных коммунистов и положил начало процессу узнаваемости партии среди широких слоев населения. Через год партия представила своего кандидата на президентских выборах. Каждая новая электоральная кампания приносила КНПК все больше голосов. В 2012 году КНПК преодолела 7% барьер и стала парламентской. Через четыре года, подтвердив свои результаты, партия вновь приступила к работе в законодательном органе страны. В президентские выборы кандидаты от коммунистов Жамбыл Ахметбеков и Тургун Сыздыков запомнились яркой неординарной предвыборной программой, еще раз показав готовность и мобильность КНПК как полновесной политической единицы. Тактическая позиция партии изначально и поныне состоит в том, чтобы при нынешней идеологии власти дать понять народу, что благ ждать неоткуда, что нужно объединить силы и отстаивать свои права. "Народные инициативы" КНПК рождались не в кабинетах экспертов и политтехнологов. В их основу легли проблемы, мысли, надежды миллионов наших соотечественников. Для коммунистов это не просто набор пожеланий, а конкретный план по первоочередным действиям, способным изменить жизнь казахстанцев. Со дня своего основания партия сосредоточилась на трех проблемах: безработица, бедность и неоправданный рост коммунальных тарифов. Первым и важным коммунисты считают повышение прожиточного минимума, который ныне составляет смехотворную сумму - 23 тысячи тенге. Соответственно, требуют увеличения и социальные базовые выплаты, будь то пенсии или пособия, существовать на которые нереально.По части роста коммунальных тарифов партийцы считают, что затраты на оплату услуг ЖКХ не должны превышать 10% от суммарного дохода всей семьи. Продовольственная безопасность страны, рефинансирование ипотечных займов, мораторий на повышение коммунальных тарифов, проблемы инвалидов и матерей-одиночек - это лишь небольшая часть поднятых коммунистами социальных вопросов. Одно из весомых отличий КНПК - широкая разветвленная структура: партийные организации действуют в во всех 14 областях страны и в двух городах республиканского значения Астане и Алматы. Постоянная, ежедневная работа на местах не осталась незамеченной: исполнительная власть в регионах приглашает коммунистов к сотрудничеству. И все же, узнаваемой Коммунистическая Народная партия Казахстана стала благодаря верности обозначенным целям улучшения социального благосостояния простых граждан страны, снискав этим особое расположение у народа. Ольга Карташёва

Новости компаний.

www.knpk.kz