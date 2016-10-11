В настоящее время среди левофланговых партий КНПК выглядит наиболее народной. Убедительности придает то, что коммунисты накоротке с электоратом, состоящим из класса рабочих, служащих и крестьян. Иными словами, не особо богатого и эксплуатируемого. В правовом отношении граждан оберегает Конституция, но на практике - "у сильного всегда бессильный виноват". Для коммунистов это повод "впрячься" за справедливость и равные права для всех.
За 12 лет своего существования КНПК многое пережила и выжила. Несмотря на то, что многие не верили в долголетие организации, партия буквально через несколько месяцев со дня регистрации приняла участие в выборах в Мажилис. Тогда, в 2004-ом, набранный балл был невысок, но сам факт участия подтвердил серьезность намерений народных коммунистов и положил начало процессу узнаваемости партии среди широких слоев населения. Через год партия представила своего кандидата на президентских выборах. Каждая новая электоральная кампания приносила КНПК все больше голосов. В 2012 году КНПК преодолела 7% барьер и стала парламентской. Через четыре года, подтвердив свои результаты, партия вновь приступила к работе в законодательном органе страны. В президентские выборы кандидаты от коммунистов Жамбыл Ахметбеков и Тургун Сыздыков запомнились яркой неординарной предвыборной программой, еще раз показав готовность и мобильность КНПК как полновесной политической единицы.
Тактическая позиция партии изначально и поныне состоит в том, чтобы при нынешней идеологии власти дать понять народу, что благ ждать неоткуда, что нужно объединить силы и отстаивать свои права. "Народные инициативы" КНПК рождались не в кабинетах экспертов и политтехнологов. В их основу легли проблемы, мысли, надежды миллионов наших соотечественников. Для коммунистов это не просто набор пожеланий, а конкретный план по первоочередным действиям, способным изменить жизнь казахстанцев. Со дня своего основания партия сосредоточилась на трех проблемах: безработица, бедность и неоправданный рост коммунальных тарифов.
Первым и важным коммунисты считают повышение прожиточного минимума, который ныне составляет смехотворную сумму - 23 тысячи тенге. Соответственно, требуют увеличения и социальные базовые выплаты, будь то пенсии или пособия, существовать на которые нереально.
КНПК потребовала от Правительства пересмотра правил определения черты бедности, указав, что никакого поэтапного повышения этой черты не происходит. Партия не поддержала достаточно спорный законопроект о пенсионном обеспечении. После многочисленных дебатов было принято решение поднимать пенсионный возраст не сразу, а постепенно, ступенчато - до 2018 года.
По части роста коммунальных тарифов партийцы считают, что затраты на оплату услуг ЖКХ не должны превышать 10% от суммарного дохода всей семьи. Продовольственная безопасность страны, рефинансирование ипотечных займов, мораторий на повышение коммунальных тарифов, проблемы инвалидов и матерей-одиночек - это лишь небольшая часть поднятых коммунистами социальных вопросов.
Одно из весомых отличий КНПК - широкая разветвленная структура: партийные организации действуют в во всех 14 областях страны и в двух городах республиканского значения Астане и Алматы.
Постоянная, ежедневная работа на местах не осталась незамеченной: исполнительная власть в регионах приглашает коммунистов к сотрудничеству.
И все же, узнаваемой Коммунистическая Народная партия Казахстана стала благодаря верности обозначенным целям улучшения социального благосостояния простых граждан страны, снискав этим особое расположение у народа.
Ольга Карташёва