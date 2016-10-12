Один этот факт заставил нас прямиком мчаться в гостиницу «Курмет», где остановились гости из Южной Кореи. В холле отеля к нам спустились два молодых, жизнерадостных парня. Несмотря на явную усталость, ребята рассказали нам о себе и своем путешествии на отличном английском языке. Через администратора гостиницы Фариду, которая любезно согласилась выступить переводчиком, мы узнали, что ребята имеют высшее образование и постоянную работу на родине. Несмотря на протесты родственников, около четырех месяцев назад два брата вылетели в Испанию, где, "оседлав" свои велосипеды, доехали до столицы Южной Кореи. - Мы из города Мокпхо, но работаем в Сеуле, - рассказал один из братьев, Кенсон. - Я работаю торговым представителем по экспорту продуктов питания, а мой брат Кейхан - программист. Ребята рассказали, что помимо велоспорта, увлекаются фотографированием, дизайном и бадминтоном. - Мы давно мечтали о путешествиях, год копили на это деньги и, наконец-то, решились. Начали мы свой путь из города Барселона и, проехав Испанию, Францию, Италию, Восточную Европу, Россию, мы оказались здесь, в Казахстане. После Казахстана планируем посетить несколько азиатских стран и через полгода или максимум восемь месяцев оказаться дома, - добавил Кенсон. - По Казахстану мы путешествуем уже 4 дня, а в Уральск прибыли сегодня, - рассказывает Кейхан. – Все это время мы, в основном, ехали по степи, очень хотелось пить, но у вас очень большая страна, и населенные пункты встречаются очень редко - и это была проблема. Негде было купить воды. Зато нам понравились дороги: видно, что ремонтируются, хотя кое-где потряхивало. Нас впечатлил сам город, особенно своей архитектурой и богатой зеленью. Так как гости были в пути долгое время, они пояснили, что в Уральске они планируют просто отдохнуть в отеле, и поэтому надеются более углубленно ознакомиться с культурой Казахстана в других городах.- Из Уральска мы поедем в Актобе, затем проедем Кыргызстан, Китай, а потом домой - в Сеул, - поведал Кенсон. Вместе с тем, путешественники были приятно удивлены высоким уровнем сервиса в местных гостиницах. - Так как мы бюджетные туристы, в поисковике на сайте booking.com нашли двухзвездочный отель "Курмет", который подходил нам по средствам. И каково же было наше удивление, когда забронированная по интернету доступная по цене гостиница, оказалась комфортабельной и уютной, - говорят путешественники. - По нашему мнению и опыту, этот отель соответствует, по крайней мере, стандарту четырех звезд европейского отеля. Уютный номер, бесплатный WI-FI, завтрак и белоснежная постель - как раз то, что нам, уставшим с дороги путникам, необходимо. В отеле нас встретили очень радушно, администратор прекрасно говорил на английском, и сервис поставлен на высоком уровне. Несмотря на то, что гостиница расположена в центре вашего города, в номерах очень тихо. Как нам объяснили, в этой гостинице, в основном, останавливаются иностранные туристы и командировочные. Уже имея достаточный опыт для сравнения, мы, конечно же, будем рекомендовать этот отель своим друзьям-путешественникам. Уезжая из Уральска, путешественники поблагодарили персонал гостиницы и пожелали уральцам побольше позитива и жизнерадостности.