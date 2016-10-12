Изменения в разметке в административной полиции связали с увеличением автотранспорта в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО, 2 октября при комиссионном обследовании магистральных улиц областного центра были внесены изменения в существующую схему организации дорожного движения, в том числе и дорожной разметки. Обследование проводилось собственником улично-дорожной сети - отделом ЖКХ ПТ и АД г.Уральск с участием представителей местного исполнительного органа, подрядной организации ТОО «Жайық жарығы» и административной полиции УВД г.Уральска. - Указанные изменения вызваны увеличением количества автотранспортных средств. При не изменившейся дорожной инфраструктуре, в результате которой снизилась пропускная способность улиц, не обеспечивается дорожная безопасность и беспрепятственное транспортное сообщение, - сообщили в управлении. - Так, например, прогрессирующий рост количества автотранспортных средств за последние 5 лет составил порядка 50 тысяч единиц и вместе с ним ежегодно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на улицах областного центра. Только за 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано 216 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было 205 аварий. Рост составил 5,4%, при этом тяжесть последствий от ДТП увеличилась на 35%. Что касается дорожной разметки напротив станции скорой медицинской помощи, как пояснили в полиции, согласно положения Правил дорожного движения Республики Казахстан водители транспортных средств специальных служб с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований правил при условии обеспечения безопасности движения. - Беря во внимание, что основным принципом дорожного движения является приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения, просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к указанным изменениям и заранее планировать маршруты передвижения, учитывая существующую схему организации дорожного движения на тех или иных участках улично-дорожной сети г. Уральска, - посоветовали в УАП ДВД ЗКО. Напомним, две недели назад на дорогах Уральска пропали разрывы на разделительных полосах. Водители крайне недовольны произошедшим, ведь теперь, чтобы развернуться, им приходится доезжать до ближайшего светофора или перекрестка.