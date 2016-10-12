Входная дверь у бабушки всегда открыта, чтобы соседи, которые изредка помогают ей, могли принести еду и воду. В двухкомнатной квартиру нет ни обоев, ни мебели, лишь матрац от старой кровати, который стоит в зале. С этого матраца Людмила СТРАТОВА не вставала уже больше недели, но не из-за болезни - у нее просто нет сил, потому что она давно не кушала. Со слов Людмилы СТРАТОВОЙ, часть пенсии, которую она регулярно получает, отдает соседке. Именно эта женщина пообещала бабушке ухаживать за ней и кормить, однако по каким-то причинам не приходила к ней уже давно. - Я в этом месяце пенсию не получала еще, нет сил встать. Те деньги, которые я сэкономила с прошлой пенсии, отдала соседке с первого этажа. Недавно я дала ей 20 тысяч тенге, чтобы она купила мне молока и кефира, но она ничего так и не принесла. Хорошо, хоть другие соседи принесли воды попить, а так бы вообще сил не было. Вот две бутылки у меня есть, мне должно хватить на неделю, - говорит пенсионерка. - Вообще я сама хожу, а вот утром, 6 октября, проснулась и поняла, что сил совсем нет и теперь лежу. Квартира, где живет одинокая пенсионерка, находится в устрашающем состоянии. На стенах нет обоев, двери, которые были установлены еще в 80-х годах, когда Людмила СТРАТОВА получила эту жилплощадь, давно рассохлись и не держат тепло. Такая же ситуация и со стеклами на окнах. Из мебели у пенсионерки, кроме матраца, есть еще пару старых сломанных шкафов и раскладушка. Холодильник отключен, потому что нет электричества. - У меня нет ни света, ни воды, хорошо хоть, отопление дали 11 октября, а то так бы замерзла совсем. В квартире гуляет ветер. Видите, я стекло в балконной двери ватой заткнула, чтобы теплый воздух не выдувало, - пояснила Людмила СТРАТОВА. - В 1999 году умерла моя мама, и я осталась одна. Дети тоже умерли, но есть родственники, которые живут далеко, не в Казахстане. Там у меня брат и сестра, они, наверное, даже не знают, что я до сих пор жива. Ко мне приходят врачи, смотрят и опять уходят. Говорят: ты, бабушка, здоровая. А я не могу кушать ни хлеб, ни другую твердую пищу, желудок не принимает. У меня пищевод больной, могу только кефир пить и супы кушать, а готовить мне их кто будет? Так и лежу здесь одна. Сейчас Любовь СТРАТОВА остается лежать в своей грязной и холодной квартире одна, в ожидании, что соседка, обещавшая ей помогать, придет и накормит ее.