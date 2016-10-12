Фото с сайта bnews.kz Тихоненко и Шерстенев также обвинялись по уголовной статье "Пособничество в насильственных действиях сексуального характера", а Ажимбай – по статье "Организация и подстрекательство к насильственным действиям сексуального характера". "Ажимбая Нурбека признать виновным в совершении уголовного правонарушения и на основании статьи 58 ч.4 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения окончательно назначить 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбытие лишения свободы определить в исправительной колонии строгого режима", — сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Асхат Аширбеков. Также суд признал виновным Виталия Шерстенева и приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания колонии строго режима. Третьему подсудимому Андрею Тихоненко суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также будет помещен в колонию строгого режима. Ранее в СМИ появились сенсационные снимки по делу Ерасыла Аубакирова. Как мы сообщали ранее, студент Ерасыл Аубакиров пропал 3 февраля 2016 года, через неделю его тело было обнаружено в снегу в одном из районов Астаны. По подозрению в убийстве Аубакирова были задержаны четыре человека: Тихоненко, Шерстенев, Ажимбай и Мейрбаев. Позже дело в отношении Мейрбаева было прекращено, а затем его и вовсе признали потерпевшим.