Фестиваль проходил в здании Областного Казахского драматического театра. Общее количество участвующих лиц с ограниченными возможностями составляет 215 человек. -Наш фестиваль проводится каждый год. Участие принимали ребята со всей области. Фестиваль проводился в 2 тура по четырем номинациям: вокальный номер среди ребят до 18 лет, вокальный номер среди ребят старше 18 лет, выставка по прикладному искусству и художественное чтение. Такие конкурсы нужны обязательно, так как они прививают дух патриотизма, способствуют развитию творческого потенциала и самореализации. Такие люди должны чувствовать поддержку от государства. Такая поддержка для них очень важна.- сообщил председатель областного добровольного общества инвалидов Жумажан КОЖЖАНОВ. На выставке были представлены работы по разным видам творчества : рисование, лепка, графика, резьба по дереву, изделия из кожи и многое другое. Работы были выполнены ребятами от 4 до 18 лет. На фестивале присутствовал заместитель акима области Марат ТОКЖАНОВ. Он выразил огромную благодарность организаторам конкурса и поблагодарил их содействие и помощь детям. Марат ТОКЖАНОВ наградил всех призеров благодарственными письмами от акима области Алтая КУЛЬГИНОВА. Все участники фестиваля были награждены дипломами и поощрительными призами. Стоит отметить, что недавно в городском акимате остоялось совещание, на котором градоначальника Нариман ТУРЕГАЛИЕВ обязал руководителей всех госучреждений и предпринимателей Уральска привести пандусы и прочие вспомагательные инструменты для людей с ограниченными возможностями в порядок. Одним из "неправильных" пандусов находится в поликлинике № 1. Там есть пандус, однако стандартам он не соответствует. Его покрытие не позволяет инвалидам-колясочникам безпрепятственно попасть в больницу. Также было отмечено, что СОШ №2, которую капитально отремонтировали в этом году по каким-то причинам не была оснащена пандусом, за что директор школы получила выгоаор от акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА.