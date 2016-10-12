Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", на сегодняшний день из 1164 жилых домов Уральска, паспорта готовности имеются у 919-ти и в ближайшее время они будут подключены к теплу. Из социальных объектов без отопления остаются школы №2 и №4, а также детский сад №33 «Орленок», в которых сейчас идет ремонт. Между тем, проблемой для тепловиков остаются должники. - На сегодняшний день у частных и государственных судебных исполнителей находится 2187 производств по исполнительным листам о взыскании задолженности в пользу АО «Жайыктеплоэнерго» на общую сумму 104,1 млн тенге, - рассказал. - По имеющимся у нас сведением, судебными исполнителями производится следующая работа по взысканию долгов среди задолжников. Это удержание взыскания из заработной платы, наложение ограничения на выезд должников за пределы Республики Казахстан, наложение ареста и запрета на имущество, наложение ареста на банковские счета, арест автомашин. Более строгой мерой по взысканию долга с неплательщика, в соответствии с законом, является административный арест до 5 суток. С начала 2016 года в суд №2 г.Уральск было подано 2527 исковых заявлений о взыскании задолженности с физических лиц на общую сумму 111,8 млн тенге, при этом судом рассмотрено 2224 исков на сумму 91,7 млн тенге. Всего по данным исковым заявлениям произведена оплата на сумму 43,6 млн тенге. По словам Вячеслава СОЛОДИЛОВА, в скором времени планируется совещание с руководством города, управлением госдоходов, руководством городских КСК и с частными судебными исполнителями по вопросу задолженности жителей за тепло и более эффективной работы по погашению долгов. - Для удобства оплаты долгов за коммунальные услуги для жителей города были открыты 8 касс по всему городу, которые принимают платежи без комиссий. Здесь можно провести оплату за любой вид коммунальных услуг. Для удобства оплаты коммунальных услуг для людей с ограниченными возможностями по улице Аманжолова, 178, в здании АО «Жайыктеплоэнерго» будет сделан пандус для инвалидов-колясочников и домофон для вызова специалиста и помощи инвалиду, - сообщили на предприятии. Юлия ЧУЖОВА