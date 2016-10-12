По словам председателя общества Семипалатинского ядерного полигона Магжана БИСЕНГАЛИЕВА сегодня у них проходит семинар, где принимают участие школьники, жители города которые проходили службу на полигоне. Этот полигон считался один из крупнейших в мире полигонов, где службу проходили 17 тысяч уральских солдат, с 1946 года по 1990 год. В текущем году 29 августа прошла международная конференция, которая была посвящена 25-летию закрытия Семипалатинского полигона, где были обсуждены все вопросы по созданию безъядерного мира. Подобные конференции проводят члены международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», в Лондоне, Израиле, Риме. Последний взрыв на полигоне прозвучал 17 октября 1990 года, официальное закрытие полигона состоялось 29 августа 1991 года указом президента Казахстана. Напомним, что радиация - вещь страшная, которая убивает человека годами и многие из тех, кто служил на полигоне, уходят из жизни, не дожив до старости. Если верить статистике, то большинство военнослужащих были призваны именно из нашей области. - Служил я на полигоне с 1981 года, в селении Георг, пехотные войска. Были конечно трудности, все видел своими глазами. Ребята сослуживцы очень часто болели. Мы не могли понять из-за чего у военнослужащих начинались проблемы со здоровьем. После того как мы демобилизовались в 1983 году и пришли домой, у меня участились головные боли и появилось много заболеваний, на протяжении всей жизни пью лекарства. Это все последствие ядерного полигона. Мы, конечно же, не жалуемся, потому что это наш служебный долг, - рассказал военнослужащий Семипалатинского ядерного полигона Магауйя КАДЫРОВ. Напомним, что на Семипалатинском полигоне впервые были испытаны: в августе 1949 года - плутониевая бомба, в 1951 году - урановая бомба, в августе 1953 года - первый водородный боезаряд и так далее. Всего за 40 лет существования полигона на нем прогремело более 400 взрывов.