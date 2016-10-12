Первой остановкой стал жилой комплекс "Береке". Его возводят по госпрограмме "Доступное жилье-2020". В данный момент на объекте строится 11 многоэтажных домов с 507 квартирами, однако изначально эта цифра была больше. Количество домов снизили из-за ошибок в проекте. В одном из секторов строительству дома помешала стоящая неподалеку АЗС, во втором – пролегающие на месте строительства инженерные сети. Как выяснилось, автор проекта жилого комплекса – организация «Атырау Строй Проект» не так давно была признана недобросовестным подрядчиком и лишена лицензии. За свои ошибки горе-проектировщик отныне не отвечает, проектно-сметную документацию одобрили в городском отделе строительства. - Теперь из-за неправильного проекта у нас возможно несвоевременное освоение средств по программе «Нурлы Жол», почему это произошло, кто контролировал этот вопрос? - спросил аким своих подчиненных. - Проект не должен быть просто рисунком, он должен быть проектом. Почему за срыв работ должен отвечать подрядчик, нести непредусмотренные затраты? В управлении строительства необходимо создать проектный отдел, который перед тем как выставлять объект на тендер, будет тщательно изучать ПСД. Сейчас же проектировщики приносят свои «рисунки», которые зачастую не имеют к реальности никакого отношения, подрядчик выигрывает тендер, начинает строить по этому «рисунку», и в итоге получается картина, как в анекдоте про пиджак: один рукав длинный, второй короткий, а проектировщик уже лишен лицензии и ни за что не отвечает". На критику главы области руководитель областного управления строительства Атырауской области Тлек МАХУОВ заметил, что ни разу не посещал объект и даже не интересовался ходом строительства. По его словам, у него попросту нет доступа на строительную площадку. - Кто не дает доступ? Руководитель областного уровня отвечает за все дела, происходящие в его отрасли. Почему вы такие беспомощные? Целый руководитель управления говорит, что не владеет информацией об объекте, так как не имеет доступа. Уверен, если бы я не появился здесь, ты бы тоже сюда ни разу не заехал. Эти вопросы должны решаться на уровне заместителя руководителя управления, не более, а сейчас мы стоим и обсуждаем нехватку насосов и рабочих, - раскритиковал своего подчиненного Нурлан НОГАЕВ. После первого объекта чиновники вместе с акимом области поехали по другим стройкам, где подрядчики также не уложились в сроки. Среди них оказались школа и два жилых дома в микрорайоне Нурсая.