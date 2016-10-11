Фото из архива "МГ" По словам, только в сентябре нынешнего года было зафиксировано 3 случая браконьерства. Так, сотрудниками Казталовского РОВД филиала РГКП «ПО Охотзоопром» 12 сентября был задержан автомобиль марки DAEWOO, в котором находился 32-летний мужчина. В салоне его автомашины обнаружили 40 свежеспиленных рогов самцов сайгака. Ущерб составил порядка 17 млн тенге. - Также на территории Брикского сельского округа был задержан мужчина 1994 года рождения. У него обнаружили 2 штуки свежеспиленных рогов самцов сайгака и ручную пилу. В ходе оперативных мероприятий у браконьера нашли и изъяли еще 8 штук свежеспиленных рогов, охотничье ружье, также в степи на месте отстрела обнаружены 5 свежих туш отстреленных самцов сайгаков со спиленными рогами. Ущерб составил свыше шести миллионов тенге, - рассказал Серик МАЖЕНОВ. Как говорят сотрудники теринспекции, несмотря на все усилия по охране этих животных, случаи браконьерства встречаются. С начала нынешнего года зафиксировано более 18 фактов незаконной охоты на сайгаков. - 18 сентября в Таскалинском районе задержан автомобиль марки "УАЗ" под управлением 22-летнего мужчины, у которого при досмотре изъято 5 туш сайгаков. Ущерб составил почти 2,5 млн тенге, - рассказал Серик МАЖЕНОВ.