Фото с сайта www.akorda.kz Как сообщает пресс-служба Акорды, в связи с простудным заболеванием президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на лечении. Сегодня, 11 октября, Нурсултан Назарбаев должен был совершить рабочую поездку в Мангистаускую область, но визит не состоялся.