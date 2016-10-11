Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела ЖКХ ПД и АД г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, в число недобросовестных подрядчиков вошла компания ТОО "Балтемен", которая сорвала сроки ремонта дороги в 7-ом микрорайоне, а также ТОО "АксайИнжСтрой" и ТОО "Пирамида", ремонтирующие улицы Шубина и Ескалиева. - Зимой этого года подрядная организация ТОО "НурЖолСтрой", которая проводила реконструкцию дороги по улице Ескалиева была признана недобросовестной, и ремонт продолжила другая строительная компания - ТОО "Пирамида". Однако из-за того, что предыдущий подрядчик не устранил за собой дефекты, мы не можем принять работу у ТОО "Пирамида" и подали на них тоже в суд. Там нет сильных дефектов. Где-то бордюр упал, где-то тротуар провалился, но это они должны исправить, а раз не доделали в срок, мы обязаны обратиться в суд, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Такая же проблема и с ТОО "Балтимен", которое строит внутриквартильную дорогу по улице №3 между 7 и 9 микрорайонами. Компания не уложилась в сроки и только сейчас укладывает верхний слой асфальта. На строительство этой автодороги было выделено из областного бюджета 58 млн тенге и из городского - 85 млн тенге. Ее протяженность 1432 метра. - Что касается ремонта по проспекту Достык, то работы выполнены на 95%. Осталось доделать только тротуары. В скором времени также завершится реконструкция дорожного полотна по улице Ихсанова. Сроки сдачи были передвинуты из-за корректировки проекта. В него были добавлены дополнительные парковочные карманы, на которые ушло немало времени. Сейчас осталось сделать участок от улицы Тайманова до улицы Чагано-Набережная. Вообще, срок сдачи у них в ноябре, но мы их торопим, и дорогу отремонтируют раньше, - пояснил руководитель отдела ЖКХ. Стоит отметить, что в этом году также планируется завершить ремонт по улицам Шубина и Казталовская, которые считаются переходящими объектами. На данные момент там необходимо сделать тротуары и подъезды к домам. Если подрядчик на эти работы найдется, то дорогу сдадут в эксплуатацию уже в этом году. - Вообще, в этом году очень сложно работать строительным компаниям, потому что везде по городу идет ремонт и дорог, и инженерных сетей. Автобусы все ездят в объезд, и работать в таких условиях тяжело. К примеру, сейчас начался ремонт улицы Мусина около поликлиники №4, и там же меняется водопровод. Проезжая часть уже полностью готова, - сообщил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Между тем, помимо капитального и текущего ремонта городских дорог, в микрорайоне Сарытау, Жулдыз, Деркул, Атамекен и Автомобилист автодороги, на строительство которых не было выделено финансирование, засыпаны щебеночно-гравийной смесью. Кроме того, в скором времени начнется ямочный ремонт дорог в поселке Селекционный. Его будет проводить ТОО "Айдана". В 2017 году будет проведен ремонт дороги по улице Гагарина, которую капитально отремонтировали три года назад, однако позже на некоторых участках асфальт срезали, но из-за того, что ТОО "Уральскдгордорстрой" был признан банкротом, ремонт так и не завершили. Сейчас в судебном порядке акимат Уральска взыскивает с банкрота 15 млн тенге, чтобы закончить реконструкцию.