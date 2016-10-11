На сегодняшний день уже отремонтированы фасады пяти зданий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Жанболата УМБЕТКАЛИЕВА, в этом году будут отремонтированы здания, расположенные по проспекту Достык. Это библиотека имени Гайдара, госпиталь ДВД, кожно-венерологический диспансер, здание военной прокуратуры, центр занятости, поликлиника №3, музыкальная школа №3, ЗКГУ имени М. Утемисова, Дом Карева.
- Фасады тех зданий, которые являются государственными, обновляются за счет выделенных ранее им денег. Что касается цветов, то некоторые объекты будут окрашены в новые цвета, а некоторые просто покрасят заново, - пояснил Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. - Отделом архитектуры были разработаны эскизы по фасадам, поэтому предприниматели, прежде чем начать ремонт, обращаются в отдел архитектуры, чтобы определиться с цветом здания.
Напомним
, в начале июня аким области поручил отремонтировать все исторические здания в городе. 13 июля, в областном акимате прошло совещание, где обсудили внешний облик зданий, расположенных на проспекте Достык.
Всовещании приняли участие руководители госучреждений и банков, чьи здания находятся на проспекте Достык.
- Мы уделяем особое внимание облику города еще и потому, что приближается День города, - сообщил аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - По проспекту Достык стоят здания, и как вы сами заметили, все они разного цвета. Огромное количество наружной рекламы также портит облик города. Мы сейчас с этим боремся. Частные объекты мы обошли, со всеми поговорили. Сегодня мы обсуждаем эту проблему с госучреждениями. Здесь присутствуют руководители ведомств, к которым относятся здания, это ДВД, здравоохранение, управление культуры, образование и банки. Все у нас упирается в средства.
Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Виталий КУШНЕР рассказал, что по проспекту Достык находится 24 здания, являющиеся объектами культуры и истории.
- Мы бы хотели, чтобы сделали ремонт здания библиотеки имени Гайдара, госпиталь ДВД, кожно-венерологический диспансер, здание военной прокуратуры, центр занятости, поликлиника №3, музыкальная школа №3, ЗКГУ имени М. Утемисова, Дом Карева. Все они являются памятниками культуры и им необходима реставрация, - сообщил КУШНЕР. - Частные организации уже начали делать ремонт.
Руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ ответил, что их здания рементировались давно, поэтому они проведут подсчет и начнут ремонт фасадов.
Начальник ДВД Махамбет АБИСАТОВ заявил, что здание, где размещается госпиталь ДВД очень старое, ремонт там делали в 2014 году. Однако опять все отвалилось. То есть вопрос стоит в капитальном ремонте здания. К тому же данный объект находится на республиканском балансе.
Остальные руководители согласились с тем, что нужно провести ремонт фасадов в ближайшее время.
В свою очередь Виталий КУШНЕР продемонстрировал, как в будущем будут выглядеть здания в городе. Он также подчеркнул, что на проспекте при покраске зданий будет выдержан один стиль.
Фото Медета МЕДРЕСОВА