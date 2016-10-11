Заседание суда назначено на 19 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 19 октября апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО рассмотрит жалобу экс-акима Теректинского района ЗКО Жениса СЕРИККАЛИЕВА и двух его подельников. Апелляционную жалобу подали осужденный Женис СЕРИККАЛИЕВ и потерпевшая Крестина САЛЕМГЕРИЕВА. Еще раньше жалобу в апелляционную коллегию подали подельники экс-акима КОЖАМУРАТОВ и ИСМАГАМБЕТОВ. Напомним, 23 февраля на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга, начальника ЖКХ КОЖАМУРАТОВА убить любовницу, потому что у них есть совместная дочь, а женщина шантажировала его. КОЖАМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. 1 сентября в спецсуде был вынесен приговор экс-акиму Теректинского района Женису СЕРИККАЛИЕВУ, экс-начальнику районного ЖКХ КОЖАМУРАТОВУ и его водителю ИСМАГАМБЕТОВУ. По 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима получили СЕРИККАЛИЕВ и КОЖАМУРАТОВ. К 10 годам лишения свободы был приговорен ИСМАГАМБЕТОВ.  