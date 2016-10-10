В акции, организованной фондом "Даму", приняли участие сотрудники компании во главе директором филиала по ЗКО Ерболом ИДЕНОВЫМ.К акции по высадке деревьев присоединились и бизнесмены, представители предприятий области и филиалов банков второго уровня.- В этот теплый осенний день происходит знаковое мероприятие, - отметил заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ, принявший также активное участие в акции. - Обычно предприниматели, которые получают государственную и финансовую поддержку в развитии бизнеса, финансовые представители, банки встречаются на различных официальных совещаниях и мероприятиях, а тут заняты таким полезным общественным делом. Многие привели своих детей, общаются между собой, создавая так называемую диалоговую площадку между бизнесом, фондом, банками второго уровня и государственной властью, тем самым продолжая дружеские партнерские отношения.Представители бизнеса высадили саженцы в парке на набережной реки Урал. Теперь молодые деревца рябины, ясеня и клена будут расти и радовать отдыхающих в этом парке.– Мы всегда рады поддерживать такие акции и думаем, что она станет традиционной и ежегодной, - говорит заместитель директора филиала Народного банка по ЗКО Бэлла ТЮ.- Кроме того, хотелось бы отметить тесное сотрудничество с фондом "Даму" в поддержке наших предпринимателей и рады сегодня видеть среди участников мероприятия наших дорогих клиентов. Эта аллея - общее прекрасное доброе дело для нашего любимого города.- Я благодарна фонду "Даму" за оказанную помощь в нашем бизнесе - развитии яслей-сада «Айлин» и открытии филиалов садика по городу, – рассказала предприниматель Эльмира МЕНДЫГАЗИЕВА.- И мы с моей маленькой внучкой тоже не могли остаться в стороне и рады внести свою лепту в общее благородное дело.- Спасибо всем участникам акции «Аллея бизнеса», - поблагодарила от имени фонда "Даму" организатор и менеджер мероприятия Асель АРНОЛЬД. – Мы обязательно будем ухаживать за посаженными деревьями. И мы надеемся, что аллея станет хорошим примером подрастающему поколению в озеленении города и улучшении экологии. На правах рекламы.