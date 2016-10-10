В аварии погиб один и пострадали шесть человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp uralsk-atirau (3) В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили подробности жуткой аварии на трассе, видео которой прислали читатели "МГ". Столкновение сразу трех машин произошло 8 октября в 10 километрах от поселка Самал Акжайыкского района ЗКО. - 21-летний водитель автомашины "Ауди А6" ехал в Атырау, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Рено". После лобового столкновения с "Рено", "Ауди" врезалась в бок автомобиля "ВАЗ", который ехал в сторону Атырау. Из-за удара произошло возгорание автомобиля "Рено", в котором, помимо водителя, находилась 54-летняя пассажирка, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Также в полиции отметили, что всех водителей и пассажирку "Рено" с места аварии доставили в ЦРБ поселка Чапаево Акжайыкского района, где во время операции скончалась пассажирка "Рено". В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". - На сегодняшний день двое пострадавших находятся в реанимации Областной больницы. Состояние их стабильно тяжелое. В Уральск их доставили санавиацией, - пояснили в управлении здравоохранения. Кроме того, 7 октября, на 47 километре трассы Уральск-Бурлин в результате столкновения легковой машины и автобуса скончались два человека.